أخطاء صادمة في تسليم جثامين ضحايا طائرة طيران الهند البريطانيين

كشفت صحيفة Daily Mail، أن عملية إعادة جثامين البريطانيين الذين لقوا حتفهم في كارثة طائرة طيران الهند قد شابتها أخطاء كارثية، تسببت في آلام نفسية جديدة للعائلات المفجوعة.

صناديق تحوي جثامين لأشخاص مجهولين

وبحسب الصحيفة؛ فقد اضطرت عائلة بريطانية إلى إلغاء مراسم دفن أحد أحبّتها بعد اكتشاف أن التابوت الذي استلموه لا يحتوي على جثمان قريبهم، بل جثة راكب مجهول الهوية.

كما أشارت الصحيفة الي حالة مأساوية أخرى، حيث تم وضع رفات مختلطة لأكثر من ضحية في نفس الصندوق، ما تطلب فصلهما لاحقاً قبل الدفن.

كما نبهت الصحيفة الي ما اكتشفت طبيبة شرعية عبر تحاليل الحمض النووي لم تُكشف هذه الأخطاء إلا بعد أن بدأت فيونا ويلكوكس، الطبيبة الشرعية في غرب لندن، بمطابقة الحمض النووي للجثامين مع عينات مقدمة من عائلات الضحايا، ما دفع إلى فتح تحقيق رفيع المستوى في كل من لندن والهند.



ويشار الي ان 261 ضحية بينهم 52 بريطانياً كانوا على متن الطائرة رقم 171 التابعة لطيران الهند والتي تحطمت بعد لحظات من إقلاعها من أحمد آباد باتجاه مطار غاتويك في لندن.