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من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ

المانجو
المانجو
عبد العزيز جمال

سجّلت أسعار المانجو في الأسواق اليوم الثلاثاء تراجعًا مفاجئًا في معظم الأصناف المعروضة، وذلك بالتزامن مع ذروة طرح المحصول في سوق العبور وأسواق التجزئة، مما أسفر عن انخفاض ملحوظ في الأسعار بالمقارنة بالأيام الماضية.

موسم ذروة طرح المانجو

وتُعد شهور يوليو وأغسطس من أكثر فترات العام التي يظهر فيها محصول المانجو بكميات كبيرة في الأسواق، وهو ما ساهم في توافر المعروض وبالتالي تراجع الأسعار، حيث تتدفق كميات هائلة من المزارع المختلفة، خاصة من محافظات الوجه القبلي والإسماعيلية وإدكو، والتي تُعتبر من أكبر مصادر المانجو.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

جاءت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء في سوق العبور بالجملة على النحو التالي:

مانجو العويس: من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو

الهندي: من 25 إلى 32 جنيهًا

التيمور: من 25 إلى 30 جنيهًا

الزبدية: من 28 إلى 36 جنيهًا

البلدي: من 12 إلى 25 جنيهًا

الفونس: من 28 إلى 37 جنيهًا

الفص: من 65 إلى 90 جنيهًا

الدبشة: من 15 إلى 25 جنيهًا

الصديقة: من 25 إلى 35 جنيهًا

الجولك: من 28 إلى 35 جنيهًا

السكري: من 25 إلى 50 جنيهًا

السنارة: من 15 إلى 25 جنيهًا

فجر كلان: من 27 إلى 30 جنيهًا

تومي: من 30 إلى 35 جنيهًا

آراء تجار الأسواق

قال أحد تجار الخضار بسوق الدقي إن أبرز الأنواع المنتشرة حاليًا تشمل العويس، الزبدية، السكري، الكنت، الناعومي، والفص، وأوضح أن:

  • أفضل نوع للعصير: الزبدية لقوامها الكثيف ومذاقها الحلو
  • أفضل أنواع للأكل المباشر: السكري والصديقة

وأكد أن المانجو الواردة من الوجه القبلي هي الأكثر انتشارًا تليها المانجو الإسماعيلية ثم مانجو إدكو، وتختلف الأسعار حسب الجودة والنوع.

أسعار المانجو بأسواق التجزئة

في جولة بأسواق التجزئة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

المانجو الهندي: 65 جنيهًا للكيلو

المانجو السكري: من 50 إلى 60 جنيهًا

الزبدية: من 50 إلى 60 جنيهًا

العويس: من 100 إلى 120 جنيهًا.

المانجو البلدي: من 30 إلى 35 جنيهًا

العويس: من 40 إلى 50 جنيهًا

الهندي: من 50 إلى 60 جنيهًا

التيمور: من 45 إلى 55 جنيهًا

الزبدية: من 30 إلى 38 جنيهًا

الفونس: من 70 إلى 80 جنيهًا

الفص: من 70 إلى 100 جنيه

استمرار الانخفاض رغم بداية الموسم

رغم مرور أسابيع قليلة على بدء موسم المانجو، إلا أن الأسعار ظهرت في مستويات منخفضة نسبيًا، حيث يبدأ سعر الكيلو من 30 جنيهًا، في ظاهرة تعد استثنائية مقارنة بالمواسم السابقة.

أنواع المانجو في مصر

أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن بمصر ما لا يقل عن 22 صنفًا من المانجو، من أبرزها: هندي سنارة، جولك، لانجرا، فجر كلام، عويس، بايري، سيلان، كيت، ماليكا، تومي، كنت، باكمير، الزبدة، المسك، الدبشة، والهندي.

زراعة المانجو في مصر

وأشار أبو صدام إلى أن مصر تزرع حوالي 300 ألف فدان مانجو سنويًا، منها 120 ألفًا في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، موضحًا أن جودة المانجو المصرية تجعلها مطلوبة عالميًا في الأسواق التصديرية.

أسباب انخفاض أسعار المانجو

أوضح أبو صدام أن السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار المانجو هذا الموسم هو زيادة الإنتاج ووفرة المعروض، إلى جانب انتشار أنواع أخرى من الفاكهة المنافسة، محذرًا من الحصاد المبكر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المانجو المصدّرة.

توصيات هامة لزيادة أرباح المزارعين

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية سبع توصيات للمزارعين للمحافظة على جودة المحصول وتعظيم العائد، وتضمنت:

إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم

المحافظة على انتظام الري

التخلص من الحشائش والمخلفات داخل وخارج المزرعة

زيادة عدد خراطيم الري إلى 2 خرطوم لكل شجرة

رفع الفروع عن الأرض وربطها

تقليم الأشجار بعد الحصاد مع رش المبيد الفطري

أسعار المانجو أسعار المانجو في الأسواق محصول المانجو مانجو العويس أسعار المانجو في سوق العبور أسعار المانجو بأسواق التجزئة

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