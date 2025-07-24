تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية الدورة رقم 3 هيئات قضائية والدورة رقم 1 مصلحة الطب الشرعى بعد إنتهاء دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل .

بدأت الإحتفالية بمناقشة مشروع التخرج بمشاركة عدد من الخريجين تحت عنوان “تحديات العدالة الناجزة فى المنظومة القضائية .. رؤية مستقبلية لحلول مستدامة" أعقبه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين ، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورات وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمى وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين ، مشيراً إلى تسلحهم بالإيمان والثقة والإنضباط والعديد من القيم النبيلة خلال فترة تواجدهم بالأكاديمية العسكرية المصرية .

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة قدم خلالها الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية بإعتبارها نموذجاً يحتذى به فى التعاون المؤسسى ، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية أولوية تدركها وزارة العدل وتسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب طلبة الدورات القضائية ، مؤكداً على أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعمل على التكامل والتطابق مع مختلف الجهات مستندة إلى ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات لتأهيل أعضائها ، موضحًا أن الأكاديمية تشهد تطوراً كبيراً وغير مسبوقاً فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى ، مقدماً التهنئة للخريجين ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل ، وأختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم الأوائل .

حضر الإحتفالية عدد من قادة الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من رؤساء الهيئات القضائية.