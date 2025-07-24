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تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
محمد إبراهيم

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية الدورة رقم 3 هيئات قضائية والدورة رقم 1 مصلحة الطب الشرعى بعد إنتهاء دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل .

بدأت الإحتفالية بمناقشة مشروع التخرج بمشاركة عدد من الخريجين تحت عنوان “تحديات العدالة الناجزة فى المنظومة القضائية .. رؤية مستقبلية لحلول مستدامة" أعقبه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين ، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورات وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمى وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين ، مشيراً إلى تسلحهم بالإيمان والثقة والإنضباط والعديد من القيم النبيلة خلال فترة تواجدهم بالأكاديمية العسكرية المصرية .

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة قدم خلالها الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية بإعتبارها نموذجاً يحتذى به فى التعاون المؤسسى ، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية أولوية تدركها وزارة العدل وتسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب طلبة الدورات القضائية ، مؤكداً على أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعمل على التكامل والتطابق مع مختلف الجهات مستندة إلى ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات لتأهيل أعضائها ، موضحًا أن الأكاديمية تشهد تطوراً كبيراً وغير مسبوقاً فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى ، مقدماً التهنئة للخريجين ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل ، وأختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم الأوائل .

حضر الإحتفالية عدد من قادة الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من رؤساء الهيئات القضائية.

الهيئات القضائية الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي الأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية القوات المسلحة

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بالصور

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

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تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

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