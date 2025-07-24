3500 سائح يصلون إلى مطار مرسى علم على متن 19 رحلة دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، نحو 3500 سائح قادمين من عدة دول أوروبية، عبر 19 رحلة طيران دولية، ضمن جدول الرحلات الأسبوعي الذي يشهد نشاطًا سياحيًا لافتًا في جنوب البحر الأحمر.

تقوم سلطات المطار بإنهاء الإجراءات بسرعة لضمان راحة السياح، مع تطبيق التدابير الأمنية والصحية، قبل نقلهم إلى فنادق الإقامة، حيث يستعدون لقضاء عطلتهم بين شواطئ المدينة الدافئة ومياهها الصافية.

وتشير البيانات إلى تنوع الجنسيات الوافدة، إذ تصل اليوم 3 رحلات من التشيك، و6 رحلات من بولندا، و3 من ألمانيا، بالإضافة إلى رحلات قادمة من سلوفاكيا، سويسرا، النمسا، المجر، وإيطاليا.

هذا النشاط يأتي ضمن حركة منتظمة يشهدها مطار مرسى علم منذ بداية الأسبوع، حيث بلغ إجمالي الرحلات 175 رحلة دولية تصل تباعًا من 15 دولة، أبرزها ألمانيا، بولندا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، مما يعكس استمرار ثقة الأسواق الأوروبية في المقصد السياحي المصري، خاصة مدن البحر الأحمر.

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات إيجابية لانتعاش الموسم السياحي الصيفي، وسط توقعات بزيادة حركة السفر خلال الأسابيع المقبلة.