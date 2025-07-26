مباحثات مصرية إفريقية لتعزيز الصناعة والتجارة .. نواب: خطوة تمهد لنهوض اقتصادي مشترك.. واستثمارات جديدة تعيد رسم خريطة تنمية القارة السمراء

وزيرة التخطيط: تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ساهم في دفع النمو الاقتصادي

برلماني: القاهرة تولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركائها الأفارقة

نائبة: شراكة مصر وأفريقيا تعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ليزا كومينز، وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.



بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا لزيادة الاستثمارات المشتركة.



و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن

القاهرة تولي أهمية خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركائها الأفارقة، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتبادل الخبرات الصناعية، وإزالة العوائق التجارية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري بالقارة السمراء .



و أوضح عضو النواب أن التوجه المصري نحو إفريقيا يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، كما أنه يوفر فرص عمل، ويعزز احتياطي النقد الأجنبي من خلال زيادة التبادل التجاري .



من جانبه ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، بتحركات الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا لزيادة الاستثمارات المشتركة.



و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن

الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لمد جسور التعاون مع شركائها الأفارقة، من خلال اتفاقيات تجارية ومشروعات استثمارية مشتركة تفتح آفاقاً واعدة أمام الصادرات المصرية وتدعم الصناعات المحلية.



و أوضحت عضو النواب أن هذه الشراكة تعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا اقتصاديًا ، لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق النمو المستدام في القارة السمراء.`23