أبو ريدة يجتمع مع مسؤولي مشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" قبل انطلاق الاختبارات غدا

اجتمع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي مشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" الذي يُقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإنهاء التفاصيل المتعلقة بانطلاق الاختبارات.

وضم الاجتماع مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع، أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

وتنطلق الاختبارات غدًا الاثنين بمركز المنتخبات الوطنية، وتشهد المرحلة الأولى اختبارات بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، الإسكندرية والمنصورة.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا، من خلال المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وأفضل الكفاءات التدريبية.