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أبو مسلم: «معلول» رحل عن الأهلي بشكل غير لائق .. وهاني أبو ريدة خذلني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو مسلم: «معلول» رحل عن الأهلي بشكل غير لائق .. وهاني أبو ريدة خذلني

معلول
معلول
محمد سمير

انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، طريقة رحيل النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر، مؤكدًا أن خروجه لم يكن بالشكل المناسب.

وقال أبو مسلم، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON": "رحيل علي معلول تم بشكل غير لائق، ولم يعجبني الطريقة التي غادر بها النادي".

وأضاف: "زعلان على رحيل كريم الدبيس، لأنه كان البديل الأنسب لعلي معلول، ولديه مستقبل كبير في الجبهة اليسرى".

وتابع نجم الأهلي السابق: "النادي يحتاج لتجديد الدماء، والإدارة الحالية قامت بدورها، ويجب تسليم المهمة لآخرين. أنا أدعم رئيس الأهلي أيًا كان، وقد دعمت الخطيب في الانتخابات لأني أحبه".

وعن علاقته باتحاد الكرة، قال: "هاني أبو ريدة خذلني، أنا ابن المنتخبات، ومش هطلب من حد يخليني أشتغل".

واختتم أبو مسلم تصريحاته بالحديث عن الزمالك قائلاً: "أحمد فتوح لازم يمشي، وده من مصلحة الزمالك، أما يحيى عطية الله فهو لاعب عادي، ومحمود بنتايج أفضل منه عشر مرات".

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