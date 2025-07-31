السكة الحديد تنهي خدمة سائق قطار ومساعده بعد حادث اصطدام بمحطة رمسيس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة كل من سائق القطار رقم 923، تامر أحمد حافظ بدوي، ومساعده سامي بيومي حسن مصطفى، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن حادث اصطدام الجرار بالتصادم الخرساني أثناء دخول القطار إلى الرصيف رقم (1) بمحطة القاهرة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها اتخذت القرار عقب استكمال التحقيقات، التي أثبتت مخالفة السائق ومساعده تعليمات التشغيل، والدخول بسرعة غير مسموح بها، ما تسبب في وقوع التصادم وحدوث تلفيات بعربة القوى والحاجز الخرساني.

وأكدت الهيئة أن الحادث كاد أن يؤدي إلى نشوب حريق بالمحطة، ما شكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة التشغيل أو حياة الركاب.