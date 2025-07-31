ابتسم أنت في مصر.. أول تعاون سينمائي مصري روسي يجسد تجربة إنسانية حقيقية

أعلن المخرج المصري خالد مهران عن إنجازه لفيلم سينمائي جديد بعنوان "ابتسم أنت في مصر"، يُعد أول إنتاج مشترك بين مصر وروسيا، ويستند إلى رواية روسية حقيقية للكاتبة إلينا سيرياكوفا، حققت مبيعات عالية في السوق الروسي.

وقال مهران، في مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرواية تسرد قصة أربع فتيات روسيات قدمن إلى مصر في تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، باحثات عن الأمان والاستقرار. وأضاف أن القصة تمثل تجربة إنسانية مؤثرة، حيث وجدت الفتيات في مصر وطنًا بديلًا، واستطعن بناء حياة جديدة وناجحة، مما جعله يرى فيها مادة سينمائية ثرية تستحق أن تُروى برؤية مصرية.

وأشار مهران إلى أن الفيلم يحمل بعدًا إنسانيًا عالميًا يتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، ويعكس قدرة الفن على توحيد التجارب الإنسانية في سياقات مختلفة.