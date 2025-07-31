مدفيديف ردا على ترامب: روسيا على حق وتسير بالطريق الصحيح

ردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له “بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا” بأن موسكو علي حق وتسير علي الطريق الصحيح.



وكتب مدفيديف على "تليجرام": "بصدد التهديدات التي وجهها ترامب عبر منصته "تروث" التي منعها هو من العمل في بلادنا. إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبي بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة "الجبار"، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها".

وذكر قائلا : "أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!".

وكان ترامب قد كتب عبر منصته "تروث سوشال": "أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!".

جدير بالذكر أن منظومة "اليد الميتة" تعتبر الرد الروسي الحاسم على التهديدات الاستراتيجية الخارجية والتي تضمن إطلاق الصواريخ النووية حتى لو دمر العدو القيادة العليا للبلاد والاتصالات والقيادة العسكرية بأكملها في روسيا، وذلك بإطلاق جميع الصواريخ والقنابل النووية على العدو لإبادته التامة.