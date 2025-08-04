بنداري: غرفة عمليات الهيئة تتابع سير الانتخابات على مدار الساعة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات التي تؤدي إلى سير انتخابات مجلس الشيوخ في سلاسة وانتظام، وننسق مع جميع أجهزة الدولة لضمان سير الانتخابات بشكل منتظم.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لإكسترا نيوز، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير الانتخابات على مدار الساعة، وأن الهيئة تبنت برامح توعية سياسية للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن التصويت في الخارج عكس قوة الدولة والتزامها بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في موعدها، وأن المشاركة في التصويت أكبر دليل على وعي المواطن.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هناك نحو 69 مليون ناخب يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وأن الهيئة تعمل على التيسير على ذوي الإعاقة لأداء حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات.