بعد سقوط مروحة عليها داخل اللجنة.. قاضية المنوفية تباشر عملها وتستقبل الناخبين

باشرت القاضية داليا احمد يوسف من النيابة الإدارية عملها بلجنة انتخابات مدرسة علي بن ابي طالب بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية وذلك بعد تعرضها بحالة اعياء اثر سقوط مروحة داخل اللجنة.

وأكد مصدر، أن مروحة بلاستيكية سقطت داخل اللجنة وسط حالة من الصدمة بين الجميع وتم نقل القاضية الي المستشفي للاطمئنان علي صحتها وتأكد عدم تعرضها للاذي.

واضاف المصدر أنه تم عمل كافة الأشعة والتحاليل للاطمئنان علي صحتها وتبين أنها بخير.

وتابع المصدر أن القاضية أصرت علي استكمال عملها في اللجنة واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشوري.

فيما يستمر توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر علي مدار يومين الاثنين والثلاثاء.