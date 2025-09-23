الأرض والجمهور.. أهلي جدة يتفوق على بيراميدز بتلك العوامل

يلتقي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وحصلت منصة "شاهد" على النقل الرقمي الحصري داخل المنطقة، بينما ستتولى خدمة "DAZN" والقناة الرسمية لـ "فيفا" عبر يوتيوب تغطية المباراة عالميًا.

فريق بيراميدز في مهمة انتـ حارية أمام نظيره فريق أهلي جدة السعودي لاسيما وأن الأخير يمتلك نقاطا قوية تساعده أمام بيراميدز يأتي أبرزها الأرض والجمهور.

فريق أهلي جدة السعودي بدأ الموسم الحالي بتحقيق الفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نظيره فريق النصر. ولم يتعرض إلى الخسارة في أي مباراة سواء في دوري روشن خلال الموسم الجاري أو دوري أبطال آسيا أو الكأس المحلية.

ويمتلك فريق أهلي جدة السعودي ميزة كبيرة أمام بيراميدز حيث تتيح له القوانين واللوائح في تلك المباراة مشاركة اللاعبين الأجانب لاسيما وأنه يمتلك 11 لاعبا أجنبيا.

المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي ماتياس يايسله يمتلك خط هجوم قوي بوجود الجزائري رياض محرز وجالينو وتوني وماتيوس وإنزو ميو.

سجل أهلي جدة من بداية الموسم الحالي 20 هدفا في 7 مباريات فقط كما يمتلك قوة رهيبة في التسجيل من الضربات الثابتة بسبب وجود رياض محرز إلي جانب وجود نجوم تعرف طريق الشباك مثل إيبانيز وديميرال وتوني.

فريق أهلي جدة السعودي منتشي مؤخرا بتعادل درامي أمام نظيره فريق الهلال بالدوري السعودي بعدما كان متأخرا بثلاثية نظيفة وتعادل في ربع ساعة فقط.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز ضد أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة"- كريم حافظ.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي.

فيما جاء التشكيل المتوقع لـ أهلي جدة ضد بيراميدز

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميلوت - زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو ويندرسون