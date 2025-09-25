قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
مرأة ومنوعات

طريقة عمل البيتزا بالتوست

بيتزا توست
بيتزا توست
ريهام قدري

إذا كنتِ تودين تقديم أصناف جديدة، إليكِ طريقة عمل البيتزا بالتوست بشكل مبسط ولذيذ.

المكونات:
8 شرائح من التوست الأبيض أو الأسمر.

نصف كوب من صلصة البيتزا (أو كاتشب مع رشة زعتر وأوريغانو).

كوب من الجبن المبشور (موزاريلا أو شيدر).

نصف كوب من شرائح الزيتون الأسود أو الأخضر.

نصف كوب من الفلفل الألوان المقطع مكعبات صغيرة.

شرائح رومي مدخن أو سلامي أو قطع دجاج (اختياري).

رشة زعتر جاف.

الطريقة:
سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي شرائح التوست في صينية الفرن، ويمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت الخفيف.

ادهني سطح كل شريحة بملعقة من صلصة البيتزا.

أضيفي الجبن المبشور، ثم وزّعي فوقه شرائح الزيتون والفلفل، وأي إضافات ترغبين بها (رومي، دجاج، سلامي).

رشي قليلًا من الزعتر الجاف على الوجه لإضفاء نكهة مميزة.

أدخلي الصينية إلى الفرن من 8 إلى 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمرّ الوجه قليلاً.

قدميها ساخنة كوجبة خفيفة أو سناك سريع.
 

