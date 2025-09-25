إذا كنتِ تودين تقديم أصناف جديدة، إليكِ طريقة عمل البيتزا بالتوست بشكل مبسط ولذيذ.

المكونات:

8 شرائح من التوست الأبيض أو الأسمر.

نصف كوب من صلصة البيتزا (أو كاتشب مع رشة زعتر وأوريغانو).

كوب من الجبن المبشور (موزاريلا أو شيدر).

نصف كوب من شرائح الزيتون الأسود أو الأخضر.

نصف كوب من الفلفل الألوان المقطع مكعبات صغيرة.

شرائح رومي مدخن أو سلامي أو قطع دجاج (اختياري).

رشة زعتر جاف.

الطريقة:

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي شرائح التوست في صينية الفرن، ويمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت الخفيف.

ادهني سطح كل شريحة بملعقة من صلصة البيتزا.

أضيفي الجبن المبشور، ثم وزّعي فوقه شرائح الزيتون والفلفل، وأي إضافات ترغبين بها (رومي، دجاج، سلامي).

رشي قليلًا من الزعتر الجاف على الوجه لإضفاء نكهة مميزة.

أدخلي الصينية إلى الفرن من 8 إلى 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمرّ الوجه قليلاً.

قدميها ساخنة كوجبة خفيفة أو سناك سريع.

