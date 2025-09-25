سهل ولذيذ.. طريقة عمل بابا غنوج

البابا غنوج من المقبلات الشرقية الشهيرة وسهل جداً تعمليه في البيت.

المكونات



2 حبة باذنجان متوسط الحجم.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

عصير ليمونة متوسطة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

رشة كمون (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

حبوب رمان أو شرائح طماطم (اختياري للتقديم).



طريقة التحضير



اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى تصبح قشرته سوداء وطرية من الداخل.

قشّري الباذنجان بعد أن يبرد قليلاً، ثم اهرسيه جيداً بالشوكة أو في الكبة.

أضيفي إليه الثوم المهروس، الطحينة، عصير الليمون، الملح، ورشة الكمون.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اسكبيه في طبق التقديم، وزيّنيه بزيت الزيتون والبقدونس المفروم، ويمكن إضافة حبوب الرمان أو الطماطم.

ويُقدّم عادة مع الخبز البلدي أو الشامي.