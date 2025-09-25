بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

تحرص العديد من الأمهات على تقديم وجبات صحية ولذيذة لأطفالهن بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة، ومن أبرز هذه الأكلات "الناجتس" الذي يعد من الأطعمة المفضلة لدى الصغار والكبار. ويمكن تحضير الناجتس في المنزل بخطوات بسيط

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة من الماء.

حبة بطاطس صغيرة مسلوقة ومهروسة (لزيادة الكمية وتقليل التكلفة).

بيضة واحدة.

نصف كوب بقسماط مطحون (أو عيش فينو مجفف ومطحون).

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتغطية:

بيضة مخفوقة.

بقسماط مطحون.

طريقة التحضير:

ضعي الدجاج المفروم في وعاء، ثم أضيفي البطاطس المهروسة، والبصلة المعصورة، والبيضة، والدقيق، والبقسماط، والتوابل (ملح، فلفل، ثوم وبصل بودرة، بابريكا).

اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح عجينة يمكن تشكيلها.

شكّلي الخليط على هيئة قطع صغيرة بيضاوية أو مستطيلة تشبه الناجتس.

اغمسِي كل قطعة في البيض المخفوق، ثم مرّريها في البقسماط حتى تتغطّى بالكامل.

ضعي القطع في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

اقلي الناجتس في زيت ساخن على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبيًّا ومقرمشًا.

قدّميه مع الكاتشب أو المايونيز أو البطاطس المقلية.