طريقة عمل كب كيك بالمانجو

إذا كنتي تودين تقديم وصفة لذيذة للانش بوكس لأولادك نقدم اليكي طريقة كب كيك بالمانجو.

المكونات:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

1 كوب عصير مانجا طازة (ممكن تضربي المانجا في الخلاط وتصفيها)

½ كوب زبدة أو زيت نباتي

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

مكعبات مانجا صغيرة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية وجهزي قوالب الكب كيك بورق كب كيك.

في بولة، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا كويس لحد ما الخليط يفتح لونه ويكون هش.

ضيفي الزبدة (أو الزيت) وعصير المانجا، وقلبيهم كويس.

في بولة تانية، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح.

ضيفي المكونات الجافة تدريجياً على السائلة، وقلبي بخفة بمعلقة خشب أو سباتولا لحد ما المكونات تختلط من غير ما نبالغ في الخفق.

صبي الخليط في قوالب الكب كيك لحد ¾ القالب.

دخليهم الفرن من 20–25 دقيقة أو لحد ما يطلع عود خشب نظيف بعد ما تغرزيه في الكيك.

بعد ما يبرد الكب كيك، ممكن تزينيه بكريمة مخفوقة وتحطي فوقها مكعب مانجا صغيرة أو رشة سكر بودرة.