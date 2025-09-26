قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كب كيك بالمانجو

كب كيك
كب كيك
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم وصفة لذيذة للانش بوكس لأولادك نقدم اليكي طريقة كب كيك بالمانجو. 

المكونات:
2 كوب دقيق منخول
1 كوب سكر
1 كوب عصير مانجا طازة (ممكن تضربي المانجا في الخلاط وتصفيها)
½ كوب زبدة أو زيت نباتي
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
مكعبات مانجا صغيرة للتزيين (اختياري)
طريقة التحضير:
سخني الفرن على 180 درجة مئوية وجهزي قوالب الكب كيك بورق كب كيك.
في بولة، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا كويس لحد ما الخليط يفتح لونه ويكون هش.
ضيفي الزبدة (أو الزيت) وعصير المانجا، وقلبيهم كويس.
في بولة تانية، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح.
ضيفي المكونات الجافة تدريجياً على السائلة، وقلبي بخفة بمعلقة خشب أو سباتولا لحد ما المكونات تختلط من غير ما نبالغ في الخفق.
صبي الخليط في قوالب الكب كيك لحد ¾ القالب.
دخليهم الفرن من 20–25 دقيقة أو لحد ما يطلع عود خشب نظيف بعد ما تغرزيه في الكيك.
بعد ما يبرد الكب كيك، ممكن تزينيه بكريمة مخفوقة وتحطي فوقها مكعب مانجا صغيرة أو رشة سكر بودرة.

كب كيك طريقة كب كيك المانجو طريقة كب كيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

مجلس الشيوخ

تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: اتابع ما تفعله روسيا وطريقة تصرفها بشأن أوكرانيا

يائير لابيد

لابيد: إقصاء إسرائيل من بطولات الكرة العالمية انحدار في موجة تسونامي

نتنياهو

178 ديمقراطيا بالكونجرس يحذرون نتنياهو: ضم الضفة يهدد الاستقرار الإقليمي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد