ابتعد عنها فورا.. أشياء تؤثر على العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرارها ونجاحها، لكن هناك بعض العادات والسلوكيات التي قد تؤثر بالسلب على التواصل بين الزوجين دون أن يدركا.



🔸 الإفراط في استخدام الهاتف: الانشغال المستمر بالسوشيال ميديا أو المكالمات يسرق وقت الزوجين ويضعف الحوار المباشر.



🔸 الإجهاد وقلة النوم: التعب المستمر يضعف الطاقة الجسدية والعاطفية، مما يقلل من الاهتمام بالعلاقة.



🔸 الإهمال في المظهر الشخصي: قلة الاهتمام بالنظافة والأناقة قد تؤثر على الانجذاب بين الزوجين.



🔸 المقارنة بالآخرين: مقارنة الشريك بشخص آخر، سواء في الشكل أو التصرفات، تضعف الثقة وتزيد الخلافات.

🔸 الكتمان وعدم التعبير عن المشاعر: غياب الحوار الصريح يجعل التراكمات العاطفية تتحول إلى خلافات أكبر.