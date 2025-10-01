صلاح عبد العاطي: تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تفرض الوصاية على الفلسطينيين

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف بالأساس إلى خدمة أهداف دولة الاحتلال وفرض وصاية جديدة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد عبيد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة الأمريكية كانت يمكن أن تؤمن للفلسطينيين وقفًا للحرب، وتدفقًا للمساعدات، وإعادة إعمار، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي، قبل أن يتم تعديلها بما يحقق مصالح الاحتلال.

وتابع، أن نتنياهو حرص خلال مؤتمره الصحفي مع ترامب على تعديل الخطة لصالح شروطه، والتي تضمنت نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وضمان سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، ومنع أي تهديد مستقبلي لدولة الاحتلال.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس المزاودات الداخلية الإسرائيلية ومحاولة السيطرة على القضية الفلسطينية من خلال فرض شروط مشددة على الخطة.

وأشار عبد العاطي إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو تأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لإنجاح المبادرة، خاصة بعد اتصالات عربية عدة، مؤكداً ضرورة السماح لحركة حماس بإدخال تعديلات على الخطة لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.