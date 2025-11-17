قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خدوا بالكم .. انخفاض دراجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في مطروح

شاطئ عجيبة
شاطئ عجيبة
ايمن محمود

يسود محافظة مطروح صباح اليوم الاثنين طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر مع توقعات أن ترتفع درجات الحرارة فى فترة الظهيرة .

كما  تتكاثر السحب المنخفضة و المتوسطة على مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالى  وقد يصحبها تساقط أمطار خفيفة 

كما تستقر حالة البحر مما يسمح بالقيام بجميع الأعمال البحرية من صيد وسياحة بحرية ويصل ارتفاع الأمواج داخل البحر  لمسافة 1.5 متر .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح قافلة «مطروح الخير» بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام، والتي تضم عدداً من الخدمات المتكاملة في مجالات الصحة والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والبريد ومديرية التربيه والتعليم ومحو الأمية ومكافحة الإدمان ومؤسسة صناع الحياة ووحدة الطفل ووحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ومركز الإعلام ودار الإفتاء و الأزهر والمركز التكنولوجي والاحوال المدنية والمجلس القومي للمراه وتنمية القرية مكتبة مصر العامه المجلس القومي للسكان وغيرها.

حيث تم تقديم عدد. من الخدمات منها الخدمة الطبية لعدد ٢٤٠٠ حالة من خلال مديرية الصحة وعمل ١٩ بكافة رقم قومى من خلال المجلس القومي للمرأة والأحوال المدنية ،وتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ،من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك معرض للملابس من خلال جمعية صناع الحياة وغيرها من الخدمات

وخلال الزيارة، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي قرى البنجر، مؤكداً حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مطالبهم.

كما عقد نائب المحافظ لقاءً مع أهالي القرى للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

جاء ذلك بحضور الأستاذ رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الصحة، الثقافة، محو الأمية، البريد، مركز الإعلام، المجلس القومي للسكان، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ممثل قطاع الأحوال المدنية بمطروح.وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الحمام.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك القوافل في مختلف المراكز والقرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح طقس امطار

