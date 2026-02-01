الوادي الجديد: تثقيف أكثر من 12 ألف مواطن ضمن حملة 365 يوم سلامة خلال شهر

أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور شريف صبحي، اليوم أن جهود حملة 365 يوم سلامة أسفرت خلال شهر يناير الماضي، عن توعية وتثقيف إجمالي 12 ألفا و 678 منتفعًا من مختلف الفئات العمرية في إطار خطة مستمرة تستهدف نشر الثقافة الصحية، ودعم سلامة المرضى، وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، وفق بيان، إلى تنفيذ فرق التثقيف الصحي بالقطاع الصحي مختلف أنشطتها التوعوية، ضمن فعاليات الحملة داخل المنشآت الصحية بالمراكز الخمسة على مدار شهر يناير الماضي.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، استمرار حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية وفحص الدواجن بالمزارع قبل البيع، والعمل على تنفيذ إجراءات وأنشطة تضمن حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

وقال الكومي إن الأنشطة شملت فحص 43 ألفا و500 طائر في 7 مزارع الدواجن وسحب عينات والتأكد من سلامتها قبل طرحها للبيع في الأسواق، وتحصين نحو 12 ألفا و409 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية لتعزيز مناعة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى الإشراف على ذبح 545 رأس ماشية بالمذابح الحكومية، وإجراء 292 اختبار لمرض البروسيلا والكشف عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأشار إلى إجراء التفتيش على 12 طنا من المنتجات المجمدة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية التناسلية لـ63 حيوانا تشمل 29 عملية تلقيح صناعي ودعم زيادة الإنتاج وذلك خلال يناير المنقضي، مؤكدا المتابعة المستمرة والعمل على حماية الثروة الحيوانية وتوفير منتجات ذات اصل حيوانى صالحة للإستهلاك الآدمي.