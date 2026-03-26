الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت بالإسماعيلية

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية جهوده المكثفة خلال الفترة من ١١ مارس حتى ٢٥ مارس ٢٠٢٦، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين.

حيث قام الفرع بتنفيذ عدد ٥٦ حملة تفتيشية على الأسواق المحلية، شملت المرور على ٣٧٢ منشأة غذائية بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة. كما تم تكثيف الحملات على المنتجات المرتبطة بموسم عيد الفطر المبارك، مثل الرنجة والفسيخ والكعك، قبل وأثناء أيام العيد، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ ٤ حملات مشتركة بالتعاون مع مكتب متابعة المحافظة، وجهاز شئون البيئة، والمرافق، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء مجالس مدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق، حيث تم التفتيش على ٣٣ منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٨ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، كما تم إعدام ٧٤ كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على الصادرات، نفذ الفرع ٣٢ مأمورية رقابية، تم خلالها فحص ٢٦٩ رسالة تصديرية بإجمالي كمية بلغت ١٤٦٧٧.٦٦٥ طن، بالإضافة إلى تنفيذ ٦ مأموريات رقابية على المصانع.

كما تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.