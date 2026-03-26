ديني

الأوقاف تفتتح 6 مساجد غدًا الجمعة في خطتها لإعمار بيوت الله

محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 6 مساجد غدًا الجمعة 27 من مارس  2026، حيث تم إحلال وتجديد 4 مساجد، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 935 مسجدًا من بينها 733 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و 202 مساجد صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2024م،بلغ 14424 مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 3 ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الوادي الجديد:

تم إحلال وتجديد المسجد الشرقي بأسمنت بقرية أسمنت – مركز الداخلة.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد محمد النجار بقرية دكران – مركز أبو تيج؛ ومسجد العطيفي البحري بقرية الدوير – مركز صدفا.
وفي محافظة مطروح:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر الصديق بقرية القصر – مركز ومدينة مطروح.
وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية المجابرة – مركز جرجا؛ ومسجد آل المامني بقرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج.

وتعبر هذه الجهود عن التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

