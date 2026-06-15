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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

63 ألف رحلة.. مصر للطيران تختتم غدا جسرها الجوي لعودة الحجاج| صور

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

تختتم غدا الثلاثاء مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، بنجاح موسم الحج لعام 1447 هـ  2026 م، حيث سيرت الشركة جسر جوي مكثف لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى الأراضي المقدسة، بكثافة تشغيلية كبيرة خلال مرحلتي السفر والعودة.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خدمة ونقل حجاج بيت الله الحرام تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين بمصر للطيران، مشيد بالتعاون والتنسيق  مع السلطات السعودية وجميع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بما أسهم في تيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وأضاف عادل حرصت فرق العمل بمصر للطيران على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لضيوف الرحمن خلال مرحلتي السفر والعودة وتذليل العقبات وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فضلاً عن التعامل بكفاءة عالية مع الكثافة التشغيلية خلال الموسم مع الحفاظ علي توفير تجربة سفر مريحة تليق بحجاج بيت الله الحرام. كما توجه رئيس مصر للطيران بالشكر للسلطات السعودية على تعاونها الكبير وجهودها المتواصلة في خدمة الحجاج، وهو ما كان له بالغ الأثر في إنجاز العمليات التشغيلية بسلاسة وانتظام.

الجدير بالذكر أن مرحلة السفر إلى الأراضي المقدسة بدأت في 3 مايو واستمرت حتى 21 مايو، فيما انطلقت رحلات العودة اعتباراً من 30 مايو، وتختتم مرحلة العودة غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

وقد أسفرت جهود الشركة عن نقل ما يقرب من 63 ألف حاج من وإلى جدة والمدينة المنورة عبر 295 رحلة جوية ، شملت حجاج القرعة والتضامن والأوقاف والداخلية والسياحة، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت والأفراد والأجانب، فضلاً عن تشغيل رحلات خاصة لنقل الأشقاء من فلسطين وحجاج دولتي مالي وغينيا كوناكري.

وفي سياق متصل، شارك الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، في الحفل الختامي الذي أُقيم بمدينة جدة بمناسبة انتهاء موسم الحج، وخلال الحفل، أعرب عن خالص تقديره للسلطات السعودية على تعاونها المثمر ودورها الكبير في إنجاح الموسم، كما أشاد بالأداء المتميز لجميع فرق العمل بمصر للطيران والبعثة الرسمية برئاسة أمين عفيفي، مساعد رئيس قطاع الشؤون التجارية للمحطات، والتي ضمت نخبة من الكوادر المتخصصة لخدمة الحجاج في جدة والمدينة المنورة.

مصر للطيران موسم الحج وزارة الطيران

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