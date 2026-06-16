مدير مكتبة الإسكندرية يكشف موعد التقديم لجائزة المبدعين الشباب 2026

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن موعد فتح باب التقديم للدورة الثانية من جائزة المبدعين الشباب لعام 2026، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، مؤكدًا أن الجائزة تهدف إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة الإيجابية، وتشجيع الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية.

وأوضح زايد، خلال مداخلة في صباح الخير يا مصر ، أن الجائزة في دورتها الأولى كشفت عن عدد من المواهب الواعدة في مجالات متعددة، من بينها الفنون التشكيلية والرواية والقصة القصيرة، إلى جانب الابتكارات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بما يعكس حجم الإبداع لدى الشباب المصري.

فرصة حقيقية للمواهب الشابة

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية ، إلى أن الجائزة تضم 7 فروع رئيسية، وتستهدف الشباب من سن 18 حتى 45 عامًا، وفق ضوابط ومعايير محددة لكل فرع، لافتًا إلى أن موضوعات الجائزة يتم تحديثها سنويًا بما يضمن تنوع مجالات المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركين.

وأضاف أن الجائزة تمثل منصة مهمة لاكتشاف ودعم المبدعين في مختلف التخصصات، داعيًا الشباب وأصحاب المواهب إلى التقدم والاستفادة من هذه الفرصة التي تتيح لهم إبراز قدراتهم على المستويين المحلي والدولي.

دعم مستمر للإبداع والابتكار

وأكد زايد ، أن مكتبة الإسكندرية تواصل دورها كمؤسسة ثقافية وعلمية رائدة في دعم الابتكار والإبداع، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات تستهدف الشباب، بما يسهم في بناء جيل جديد قادر على المنافسة والإنتاج والإضافة في مختلف المجالات.