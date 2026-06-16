مدير مكتبة الإسكندرية: جائزة المبدعين تهدف لتمكين الشباب وتشجيع الطاقات الإبداعية

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فتح باب التقدم للدورة الثانية من جائزة المبدعين الشباب 2026 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى تمكين الشباب من التنافس الإيجابي وتشجيع الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية.

وأوضح زايد، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجائزة، التي تضم سبعة فروع، كشفت في دورتها الأولى عن مواهب واعدة في مجالات متعددة، أبرزها الفنون التشكيلية والرواية والقصة القصيرة، إلى جانب الابتكارات في التكنولوجيا وريادة الأعمال والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يعكس حجم القدرات الإبداعية لدى الشباب المصري.

وأشار إلى أن التقديم متاح للشباب من الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً، وفق لوائح ومعايير محددة لكل فرع، لافتاً إلى أن موضوعات الجائزة تتجدد سنوياً بما يضمن تنوع المنافسة وتوسيع فرص المشاركة، داعياً أصحاب المواهب والإبداعات المختلفة إلى التقدم والاستفادة من هذه المنصة الداعمة للابتكار والإبداع.