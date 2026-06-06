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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفائز بنوبل في العلوم الاقتصادية: مكتبة الإسكندرية صرح عالمي للثقافة والتنوير

البروفيسور غويدو و.إمبينز
البروفيسور غويدو و.إمبينز
أ ش أ

أعرب البروفيسور غويدو و.إمبينز الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (2021)، وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد عن سعادته بزيارة مصر ، مشيدا بمكانة مكتبة الإسكندرية صرح الثقافة والتنوير والمعرفة العالمي .

وأكد الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم " السبت " - إن مكتبة الإسكندرية تمثل صرحا فريدا ، مشيدًا بمكانتها الحضارية الحضارية والثقافية التي تمتلكها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تمثل نموذجًا فريدًا للمؤسسات المعرفية الحديثة، حيث تجمع بين البنية المعمارية المبهرة والتجهيزات التقنية المتطورة، بما يعكس رؤية متقدمة في دعم البحث العلمي وإتاحة المعرفة .

وقال الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية: لفت انتباهي مستوى التنظيم الفريد والمتكامل داخل المكتبة، إلى جانب سهولة الوصول إلى خدماتها المختلفة، سواء من خلال البنية المادية أو المنصات الرقمية، الأمر الذي يجعلها فضاءً مفتوحًا أمام جميع فئات المجتمع .

و البروفيسور غويدو و.إمبينز حائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (2021)، وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد وكبير الباحثين في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية، والمدير المشارك لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان ، يشارك في محاضرة تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، وبالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP)، محاضرة بعنوان "السببية واتخاذ القرار" الهدف من التحليل الإحصائي الحديث غالبًا ما يكون هو فهم العلاقات السببية، أي فهم "السبب" الجوهري وراء البيانات، ويساعد هذا الفهم القادة على اتخاذ قرارات مدروسة واستشرافية.

البروفيسور غويدو وإمبينز جائزة نوبل جامعة ستانفورد

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