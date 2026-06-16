رسميا.. ريال مدريد يؤمن بقاء روديجير بعقد جديد حتى 2027

حسم نادي ريال مدريد ملف مستقبل مدافعه الألماني أنطونيو روديجير، بعدما أعلن رسميًا تمديد عقد اللاعب ليستمر داخل صفوف الفريق الملكي لفترة إضافية.

وأوضح النادي الإسباني، في بيان رسمي، أن روديجير وقع على عقد جديد يربطه بريال مدريد حتى يونيو 2027، ليواصل مشواره بقميص "الميرنجي" بعد الاتفاق على تمديد ارتباطه مع النادي.

جاءت خطوة التجديد لتضع حدًا للتكهنات التي أحاطت بمستقبل المدافع الألماني خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده السابق الذي كان مقررًا أن ينتهي في صيف 2026.

ورغم الأنباء التي ربطت اللاعب بإمكانية الرحيل وخوض تجربة جديدة، فضّل روديجير مواصلة مسيرته مع ريال مدريد، مؤكدًا رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وخاض الدولي الألماني 26 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل هدف واحد خلال مشاركاته.