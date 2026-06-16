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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي بمنيل شيحة

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفير لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس وذلك في إطار التعاون القائم بين التحالف الوطني والسفارة الصينية بالقاهرة.

حيث تستهدف المبادرة تمكين الأسر الأول،  بالرعاية اقتصاديا وفتح آفاق جديدة لتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المحلية وتعد مبادرة أمل جديد احدي المبادرات التنموية المهمة التي تستهدف دعم نموذج عملي للتمكين الاقتصادي يقوم علي إتاحة فرص انتاج حقيقية للأسر المستهدفة بما يسهم في تعزيز الاستدامة وترسيخ مفهوم الاعتماد علي الذات وتحويل الدعم الى مسار تنموي أكثر أثرا واستمرارية 
حيث انطلقت فعاليات مبادرة أمل جديد لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للثروة الداجنة بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس بالشراكة مع الصين ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تماشيًا مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتي المجالات وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين عدد من الأسر من الفئات الأكثر احتياجًا كمستهدف بالمرحلة الأولى من المشروع ودعمهم بـ 60 ألف كتكوت إضافة إلى كل المستلزمات الفنية والتدريبية العملية اللازمة لمشروعات تربية الدواجن للمساهمة في تمكينهم اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المجتمعات المحلية.

نقل نائب محافظ الجيزة، تحية شكر وتقدير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للحضور مؤكدًا أن العمل الأهلي والتنموي يُعد ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التمكين الاقتصادي والذي يُعد أحد أهداف التنمية المستدامة ومشاركتنا اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي في إطار التعاون بين التحالف والسفارة الصينية والتي تقرر تطبيقها بمحافظة الجيزة في نسختها الثانية آملين أن يصل أثرها لكافة الفئات المستهدفة من أبناء المحافظة وان يلقي صداها تفاعلا مستداما من مختلف الجهات والتحالفات الهادفة لدعم الدولة وأجهزتها المختلفة في تحقيق أهدافها الخاصة بتنمية المجتمع وتحسين معيشة المواطنين لصنع فرص تنموية حقيقية في ظل قيادة سياسية ذات بصيرة باحتياجات المواطنين.

حضر الفعاليات أيمن عبد الوجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي وولاء عبد الكريم ممثل وزارة التنمية المحلية
ومحمود شنب رئيس مركز أبو النمرس وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وأحمد شعيب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة السفارة الصينية

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