هل ينجح الدعم النقدي في توفير 25% من الهدر وتحقيق عدالة أكبر في منظومة الدعم؟



أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة في الوقت الحالي لتحقيق كفاءة أعلى لمنظومة الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية.



عدالة للمستحقين



وأوضح أن الدعم النقدي يضمن وصول القيمة الحقيقية للدعم مباشرة إلى المواطن، مع منحه حرية أكبر في اختيار احتياجاته الاستهلاكية، بدلًا من الارتباط بقائمة سلع قد لا تتناسب مع احتياجات جميع الأسر.



تقليل الهدر



وأشار المنوفي إلى أن النظام الحالي يشهد فقدانًا يصل إلى أكثر من 25% من قيمة الدعم نتيجة حلقات التداول والتكاليف المرتبطة بالمنظومة العينية، في حين يتيح الدعم النقدي استفادة كاملة للمستحقين تحت رقابة الدولة المباشرة.



استقرار الأسواق



وأضاف أن تطبيق الدعم النقدي يسهم في توحيد أسعار السلع داخل السوق، والحد من التشوهات السعرية الناتجة عن تعدد الأسعار بين المدعم والحُر، بما يعزز الشفافية ويحسن آليات العرض والطلب.



تحديث البيانات



وشدد على ضرورة تحديث قواعد بيانات المستحقين بشكل دوري لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراجعة قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغيرات تكاليف المعيشة.



نقلة نوعية



واختتم بأن نجاح منظومة الدعم النقدي سيشكل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، ويسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحقيق عدالة توزيع الدعم وتعزيز كفاءة الأسواق والاقتصاد الوطني.