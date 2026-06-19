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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مصر للطيران يوجه رسالة للعاملين بعد انتهاء موسم الحج 2026

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

وجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رسالة شكر وتقدير رسمية إلى كافة العاملين بالشركة، وذلك تزامناً مع الانتهاء الناجح لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

 وأعرب في رسالته الموجهة لأسرة الشركة عن امتنانه الكبير للإخلاص والجهود التي بُذلت لإخراج المنظومة بالصورة المشرفة التي تليق باسم الناقل الوطني المصري.

قوة "مصر للطيران" تكمن في كادرها البشري

وأكد الطيار أحمد عادل في بيان حمل عنوان "رسالة رقم 5"، أن هذا الموسم مثل اختباراً حقيقياً للقدرة على العمل تحت الضغط، وأثبت بجلاء أن قوة شركة مصر للطيران لا تكمن فقط في أسطول طائراتها أو إمكانياتها المادية، بل في كادرها البشري من رجال ونساء يحملون على عاتقهم مسؤولية النجاح، ويؤمنون بأن خدمة ضيوف الرحمن رسالة سامية.

وأضاف رئيس الشركة أنه كان يتابع عن كثب الجهود المبذولة في مختلف مواقع العمل، راصداً كيف تحولت التحديات وضغوط التشغيل اليومية إلى قصص نجاح تستحق كل التقدير والاحترام.

تقدير التضحيات العائلية لدعم المسؤولية الوطنية

وأشار رئيس القابضة لمصر للطيران إلى وعي الإدارة التام بحجم التضحيات التي قدمها العاملون، من قضاء أيام طويلة بعيداً عن أسرهم، وتحمل ضغوط عمل استثنائية وساعات ممتدة لإتمام المهمة على أكمل وجه. وتوجه بالشكر أيضاً إلى عائلات العاملين التي شاركت صامتة في هذا النجاح وتحملت متطلبات المسؤولية الوطنية.

واختتم الطيار أحمد عادل رسالته بالتأكيد  أن هذا النجاح هو خطوة نحو إنجازات أكبر سيتم تحقيقها بذات العزيمة لتبقى مصر للطيران دائماً عند حسن ظن عملائها، محتفظة بمكانتها وتاريخها العريق كصرح وطني بارز.

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