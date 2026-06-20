مصرف لبنان يدين استهداف مبنى فرعه في النبطية من قبل القوات الإسرائيلية

أدان مصرف لبنان استهداف مبنى فرعه في مدينة النبطية من قبل القوات الإسرائيلية.



وأكدت وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالمصرف - في بيان اليوم /السبت/ - أن المبنى تعرض لضربة إسرائيلية مباشرة ومتعمدة، وليس نتيجة أضرار جانبية.



وشدد المصرف على أن المبنى المستهدف يُعد مؤسسة رسمية تابعة للدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات بين الموظفين أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المكان لحظة وقوع الاعتداء.



وأوضح البيان أن حاكم مصرف لبنان أجرى اتصالات مع كبار المسئولين في الدولة اللبنانية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لإطلاعهم على تفاصيل الحادثة ومتابعة القضية عبر القنوات الرسمية.



كما أشار إلى أن السلطات اللبنانية، بالتعاون مع سفارات لبنان المعنية، تقدمت بشكوى رسمية إلى الآلية المختصة تتضمن إدانة الاعتداء والمطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكراره.



ودعا مصرف لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة إلى تكثيف جهودها لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية من تداعيات النزاع القائم، مؤكداً ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية المناطق المدنية.