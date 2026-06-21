قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مصافحة بين وفدي واشنطن وطهران.. محادثات سويسرا تنطلق وسط فتور دبلوماسي
لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
أذكار المساء مكتوبة كاملة حصن المسلم.. اغتنم فضل أدعية النبي بعد العصر
البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأكيد مصري باكستاني سعودي تركي على ضرورة حل القضايا العالقة بين واشنطن وطهران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، قائلا إن هذه المحطة تمثل جولة جديدة من التنسيق والتشاور بين الدول الإقليمية الأربع، وقد استضافت القاهرة اليوم الاجتماع الرابع لآلية التنسيق والتشاور بين هذه الأطراف الإقليمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأربع.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بدأ قرابة الساعة 11 صباحًا، ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، شهد الاجتماع تبادلًا معمقًا للرؤى حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الإيراني وما يشهده مسار المفاوضات الحالية، ولا سيما المفاوضات الجارية اليوم وغدًا في سويسرا.

أوضح أن البيان رحب بالاتفاق ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وهي المذكرة التي يُفترض أن تمهد للانتقال إلى المرحلة التالية، والمتمثلة في التوصل إلى اتفاق دائم يمنع الحرب والتصعيد في المنطقة، ويحافظ على استقرار الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد في مختلف المناطق.

الوزراء رحبوا بهذه التفاهمات

وأشار إلى أن الوزراء رحبوا بهذه التفاهمات، ووجهوا الشكر إلى باكستان وقطر على الجهود التي بذلتاها من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم المذكورة.

عبدالمنعم إبراهيم مصر السعودية تركيا باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

الدفاع المدني اللبناني ينتشل 6 شهداء وينقذ 8 جرحى في النبطية.. ومسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين

الدفاع المدني اللبناني ينتشل 6 شهداء وينقذ 8 جرحى في النبطية.. ومسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين

تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمان وسط تداولات بنحو 10 ملايين دينار

تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمان وسط تداولات بنحو 10 ملايين دينار

استشهاد فلسطينيين اثنين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد