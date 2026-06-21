تأكيد مصري باكستاني سعودي تركي على ضرورة حل القضايا العالقة بين واشنطن وطهران

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، قائلا إن هذه المحطة تمثل جولة جديدة من التنسيق والتشاور بين الدول الإقليمية الأربع، وقد استضافت القاهرة اليوم الاجتماع الرابع لآلية التنسيق والتشاور بين هذه الأطراف الإقليمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأربع.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بدأ قرابة الساعة 11 صباحًا، ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، شهد الاجتماع تبادلًا معمقًا للرؤى حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الإيراني وما يشهده مسار المفاوضات الحالية، ولا سيما المفاوضات الجارية اليوم وغدًا في سويسرا.

أوضح أن البيان رحب بالاتفاق ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وهي المذكرة التي يُفترض أن تمهد للانتقال إلى المرحلة التالية، والمتمثلة في التوصل إلى اتفاق دائم يمنع الحرب والتصعيد في المنطقة، ويحافظ على استقرار الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد في مختلف المناطق.

الوزراء رحبوا بهذه التفاهمات

وأشار إلى أن الوزراء رحبوا بهذه التفاهمات، ووجهوا الشكر إلى باكستان وقطر على الجهود التي بذلتاها من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم المذكورة.