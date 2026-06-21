وفاة جندي لبناني متأثراً بإصابته في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني وفاة أحد جنوده متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

وكان الجندي قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته في الهجوم، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر تبادلاً لإطلاق النار وغارات عسكرية تؤدي إلى سقوط ضحايا وإصابات.

وأثارت وفاة الجندي ردود فعل واسعة داخل لبنان، مع تجدد الدعوات إلى ضبط التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ويواصل الجيش اللبناني متابعة التطورات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع على الحدود، فيما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات في حال استمرار العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل