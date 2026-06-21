وزير الخارجية الأوكراني يحث الحلفاء على تكثيف الضغوط على روسيا في شتى المجالات

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم /الأحد/، حلفاء بلاده إلى اتخاذ إجراءات فورية عبر زيادة حدة الضغوط المفروضة على روسيا.

وقال سيبيها، عبر حسابه على منصة /إكس/: "إن الاستراتيجية المثلى لإجبار بوتين على إنهاء الحرب تكمن في تضييق الخناق عليه؛ عسكريا واقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا".

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا تؤدي دورها بالفعل في هذا الصدد، بما في ذلك فرض "عقوبات طويلة المدى"، وتوجيه ضربات متوسطة المدى، فضلا عن تعطيل خطوط الإمداد اللوجستي للقوات الروسية.

وأضاف سيبيها: "نحث حلفاءنا على تشديد الضغوط على روسيا في جميع المجالات؛ لشل حركة آلتها الحربية، وتجفيف منابع تمويل خزينتها العسكرية، وتبديد أي أوهام لدى بوتين بإمكانية تحقيق أي من أهدافه في ميدان المعركة".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن الوصول إلى مرحلة الحشد التام لهذه الإجراءات كفيل بتغيير مسار الوضع الراهن بشكل واقعي.