وزيرة ألمانية: الولايات المتحدة لا تستطيع الوصول إلى القمر بدوننا

قالت وزيرة البحث العلمي والفضاء الألمانية “دوروثي بار”، إن الولايات المتحدة لا تستطيع بلوغ الفضاء دون التكنولوجيا الأوروبية والألمانية، معتبرة أن التكنولوجيا الأوروبية المستخدمة في بعثات وكالة "ناسا" دليل على أن أوروبا لا تزال تتمتع بنفوذ في سباق الفضاء.

وأوضحت “بار”، خلال مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، على هامش معرض "فيفاتيك" التجاري في باريس هذا الأسبوع: "تُقدّم ألمانيا وأوروبا تقنيات أساسية بالغة الأهمية" لبعثات الفضاء الأمريكية، ولهذا السبب، يُمكننا القول بثقة: بدوننا، لا يُمكن تحقيق ذلك"، متابعة: “هناك اعتماد متبادل واضح”.

وأكدت الوزيرة الألمانية،: "بدون وحدة الخدمة الأوروبية، لن تتمكن الولايات المتحدة من الوصول إلى القمر".

وتصف وكالة "ناسا" الأمريكية، وحدة الخدمة الأوروبية، بأنها "محطة توليد الطاقة" لمركبة "أوريون" الفضائية، حيث تزودها بالكهرباء والدفع والتحكم الحراري والهواء والماء، ويتم تجميع الوحدة في مدينة بريمن شمال غرب ألمانيا، ضمن برنامج تابع لوكالة الفضاء الأوروبية.