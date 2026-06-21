بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، مع نظيره الكيني ويليام روتو، أهمية مواصلة التعاون و التنسيق المشترك في مجالات حفظ السلام، وترسيخ الاستقرار، ودعم التنمية والإزدهار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع الرئيسين في مدينة "ناروك" الكينية، اليوم/الأحد/، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى كينيا، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الصومال وكينيا تبحثان التعاون في مجالات حفظ السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة
بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، مع نظيره الكيني ويليام روتو، أهمية مواصلة التعاون و التنسيق المشترك في مجالات حفظ السلام، وترسيخ الاستقرار، ودعم التنمية والإزدهار في المنطقة.
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