الصومال وكينيا تبحثان التعاون في مجالات حفظ السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة

بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، مع نظيره الكيني ويليام روتو، أهمية مواصلة التعاون و التنسيق المشترك في مجالات حفظ السلام، وترسيخ الاستقرار، ودعم التنمية والإزدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع الرئيسين في مدينة "ناروك" الكينية، اليوم/الأحد/، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى كينيا، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.