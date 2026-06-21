قاعدين على شبابيك العربية .. القبض على أطفال استعرضوا بسيارة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأطفال بقيادة سيارة ملاكي برعونة، وأداء حركات استعراضية، وجلوس مستقليها أعلى نوافذها بالقاهرة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو “طالب” يحمل رخصة قيادة، ومستقليها، وهما طالبان، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد اللهو.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.