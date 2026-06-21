الدفاعات الروسية تدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف في غضون 13 ساعة.



وقالت الوزارة، في بيان: "في 21 يونيو بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء بتوقيت موسكو، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 168 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وتفير وتولا وسمولينسك وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، فضلا عن مياه البحرين الأسود وآزوف".

وتنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.