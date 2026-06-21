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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: الوفد الإيراني لم يغادر سويسرا والمفاوضات مع أمريكا مستمرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في سويسرا ستتواصل على الرغم من التقارير حول انسحاب الوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب، بحسب RT.


وأكد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد على منصة "إكس"، نقلا عن مصدر دبلوماسي حاضر في المفاوضات، أن الوفد الإيراني لم يغادر موقع المشاورات مع الولايات المتحدة في سويسرا، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وكتب رافيد: "يدعي دبلوماسي حاضر في المفاوضات في سويسرا أن الوفد الإيراني لم يغادر، وأن مفاوضات الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة".

و في وقت سابق أفادت مصادر إيرانية بأن الوفد الإيراني غادر  اليوم الأحد، مقر المفاوضات الجارية في سويسرا مع الولايات المتحدة، احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة لطهران في حال عدم استجابتها للمطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان وحزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الانسحاب المؤقت من مقر المحادثات جاء عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" ضد إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بدعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الوفد الإيراني يدرس خيارات الرد على التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على أجواء المفاوضات وأثارت حالة من الغموض بشأن مستقبلها.

المفاوضات الوفدين الأمريكي والإيراني سويسرا الوفد الإيراني ترامب

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