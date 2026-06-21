والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط

أفاد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الإدارة الأمريكية تريد الإشراف على كيفية إنفاق السلطات الإيرانية لعائدات بيع النفط، بحسب “Rt”.

وأشار والتز إلى أن الأموال ستُوجه إلى حسابات تخضع للمراقبة الأمريكية، وأن واشنطن قادرة على وقف ذلك إذا لم يُلتزم بالاتفاقات، مع إمكانية إعادة فرض الحصار البحري.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا ليلة 18 يونيو مذكرة تفاهم (عن بُعد)، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي.

وحددت المذكرة، إطارا زمنيا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز، مع إلزام الطرفين بإجراء محادثات في غضون 60 يوما.