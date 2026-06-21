قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط جديدة لتنظيم الأكاديميات الرياضية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف شروط ممارسة النشاط
لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟.. لـ15 سببا لا يعرفه كثيرون
تعليق قوي من أولمو بعد الفوز على السعودية 4-0 في كأس العالم
الرئيس السوري: لدينا مشكلة عميقة مع حزب الله لكننا لا نريد أن يموت لبنان بأكمله
كأس العالم 2026 | أول تعليق من لامين يامال بعد هدفه في شباك السعودية
إبراهيم شير: موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل يضعف دون حزب الله.. وإيران ترى المفاوضات آخر نافذة دبلوماسية
بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026
أستاذ بالأزهر: برّ الأب عبادة مستمرة لا ترتبط بالمناسبات
كان راجع من امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين: جراحة عاجلة لـ مدرس أصيب فى حادث بالبحيرة
وزارة الخارجية القطرية: انفجار داخلي في مصنع دون أنباء عن وقوع إصابات
ماذا يحدث في سويسرا؟| تهديدات ترامب تربك المحادثات.. وإيران تلوّح بالانسحاب
سماع دوي انفجار في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط

مايك والتز
مايك والتز
هاجر رزق

أفاد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الإدارة الأمريكية تريد الإشراف على كيفية إنفاق السلطات الإيرانية لعائدات بيع النفط، بحسب “Rt”.

وأشار والتز إلى أن الأموال ستُوجه إلى حسابات تخضع للمراقبة الأمريكية، وأن واشنطن قادرة على وقف ذلك إذا لم يُلتزم بالاتفاقات، مع إمكانية إعادة فرض الحصار البحري.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا ليلة 18 يونيو مذكرة تفاهم (عن بُعد)، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي. 

وحددت المذكرة، إطارا زمنيا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز، مع إلزام الطرفين بإجراء محادثات في غضون 60 يوما.

الأمم المتحدة السلطات الإيرانية واشنطن الحصار البحري إيران مذكرة تفاهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

المتهمين

تعدوا على بعضهم بالضرب.. القبض على طرفي مشاجرة البساتين

المتهم

بسبب كشاف.. القبض على قائد سيارة نقل بالغربية

الواقعة

خلافات الجيرة وراء واقعة تحطيم ماكينة ري بالشرقية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

المزيد