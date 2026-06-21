نتنياهو: عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح للإيرانيين بالإطاحة بالنظام

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحرب الدائرة في إيران، قائلاً- في مؤتمر السياسة الدولية التابع لوكالة الأنباء اليهودية-: "لا يمكن التنبؤ بموعد سقوط مثل هذا النظام، لقد عملنا على تهيئة الظروف التي ستسمح للشعب الإيراني بإسقاط النظام الذي يرهبهم ويرهب بقية العالم".

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية، صرّح بأن المحادثات التي جرت اليوم في سويسرا بين واشنطن وطهران ركّزت على إنهاء الحرب، وتخفيف العقوبات، ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

وكشفت مصادر إيرانية مطلعة أن التصريحات التهديدية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في وقف المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا، وأثارت حالة من الشكوك بشأن إمكانية استئنافها خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المصدر، قوله، إن تهديدات ترامب الأخيرة ألقت بظلالها على أجواء المحادثات، وأدت إلى تعليق المناقشات مؤقتًا، وسط مراجعة الوفد الإيراني لخيارات الرد على التصعيد الأمريكي.