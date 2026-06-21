موقف هرمز| الجيوستراتيجي للدراسات يكشف آخر تطورات مفاوضات إيران وأمريكا

كشف من بوخوم الألمانية، إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، أخر تطورات المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أمريكا تريد انهاء ملف الحرب بشكل نهائي وفي نفس الوقت إرضاء إسرائيل.



وتابع إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن إيران لها مطالب من ضمنها ضم لبنان للاتفاق ووقف الحرب هناك وأمريكا تركز على موضوع أن تكون إيران خالية من التوجه للأسلحة النووية.

وأضاف من بوخوم الألمانية، إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، أن يمكن تسمية هذه المرحلة من المفاوضات سرية، مستدركا أن أمر مضيق هرمز في المفاوضات في غاية الأهمية.

وأكمل من بوخوم الألمانية، إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، أن إيران تحاول أن تكون لها حدود في منطقة مضيق هرمز.

