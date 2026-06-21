البرميل من 90 لـ 100 دولار.. وزير البترول الأسبق يكشف أسعار النفط بعد وقف حرب إيران وأمريكا

كشف الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تداعيات أزمة مضيق هرمز على أسواق الطاقة عالميا، مجاوبا عن سؤال: "هل نشهد انفراجة في أسعار الوقود والغاز عالميا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وظهران؟".

وقال الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن الطاقة هي أحد محاور الارتكاز العالمي، فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.

وأضاف: "هنقعد في المرجيحة بتاعت الأسعار شوية، ولحد لما الاتفاق يوقع بشكل نهائي وتستقر الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؛ من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى ما تحت 90 دولارا للبرميل".

وأشار إلى أننا نحتاج من عام إلى عام ونصف؛ حتى تسطيع الدول المتضررة من الضربات على المنشآت النفطية من إجراء الإصلاحات، ومن المتوقع أن يستمر سعر برميل النفط بين 90 دولارا إلى 100 دولار.