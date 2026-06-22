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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: مراجعة يومية لمخزون الوقود ومعدلات استخدامه

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادات المركز القومي للتحكم في الطاقة، وقطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لمتابعة خطة العمل وأنماط التشغيل الجديدة التي يجرى العمل من خلالها، ودمج الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، والإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء.

ناقش الدكتور محمود عصمت، خطة التشغيل، وضمان مرونة خروج ودخول الوحدات داخل محطات إنتاج الكهرباء، وتابع الإجراءات التي تمت على صعيد تحقيق التواصل الدائم بين المركز القومي للتحكم في الطاقة، وبين المحطات والتنسيق على مستوى القيادات وكذلك أطقم التشغيل، والاستعدادات الدائمة لمواجهة كافة الاحتمالات والمتغيرات على مدار الساعة، وكذلك مستجدات الخطة خلال فصل الصيف لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود في جميع المحطات، وأنماط التشغيل بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لتعظيم العائد على وحدة الوقود، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك متابعة الجدول الزمنى لإضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومساهمتها فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار العمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات الاستخدام وكذلك ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك  لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، موضحا الدور المحوري للمركز القومي للتحكم، والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات على مدار اليوم، موضحا استمرار المتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، مؤكدا أن الشبكة القومية للكهرباء قوية وقادرة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً.

وزير الكهرباء المركز القومي للتحكم في الطاقة محطات إنتاج الكهرباء المركز القومي للتحكم

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