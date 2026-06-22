قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة التنمية الجديدة .. زيادة مخصصات الصحة 39.5% والتعليم 25%
تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظون يهنئون المنتخب الوطني لكرة القدم لفوزه على نيوزلندا بمنافسات كأس العالم

المحافظون يهنئون المنتخب الوطني لكرة القدم لفوزة على نيوزلندا بمنافسات كأس العالم
المحافظون يهنئون المنتخب الوطني لكرة القدم لفوزة على نيوزلندا بمنافسات كأس العالم
أ ش أ

هنأ المحافظون لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري والشعب المصري، بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني انتصاره الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالفوز على منتخب نيوزلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم /الاثنين/.

ففي الفيوم، هنأ المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري، والشعب المصري، بمناسبة تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الأداء المشرف الذي عكس روح الإصرار والعزيمة لدى أبناء مصر، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة وإنجازًا رياضيًا يسعد ملايين المصريين الذين توحدت قلوبهم خلف المنتخب في هذا المحفل العالمي.

وأشاد بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، لافتًا إلى أن هذا الانتصار يعكس التطور والجهد الكبير الذي تبذله منظومة الرياضة المصرية، متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التوفيق والنجاح في باقي مشواره بالبطولة، ومواصلة تقديم أداء يليق باسم ومكانة مصر وتاريخها الكروي.

كما دعا جماهير الشعب المصري وأهالي المحافظة بصفة خاصة، إلى استمرار مساندة المنتخب في مبارياته القادمة، متمنيًا أن يتوج هذا الجهد بصعود المنتخب إلى أدوار متقدمة وإسعاد جماهيره في كافة ربوع الوطن.

وفي الشرقية، هنأ المحافظ المهندس حازم الأشموني منتخب مصر الوطني لكرة القدم بمناسبة تحقيقه فوزًا تاريخيًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بمنافسات بطولة كأس العالم، في مباراة جسّد خلالها لاعبو المنتخب أسمى معاني العزيمة والإصرار والروح القتالية، وقدموا أداءً بطوليًا يليق بأسم مصر ومكانتها الرياضية.

وقال "لقد أثبت أبناء مصر قدرتهم على تجاوز التحديات والعودة القوية في المباراة، مقدمين نموذجًا مشرفًا للانتماء والالتزام والإخلاص لقميص المنتخب الوطني، وهو ما أدخل الفرحة إلى قلوب ملايين المصريين داخل الوطن وخارجه".

وأكد دعم الدولة المصرية للمنتخب الوطني وجهازه الفني والإداري في مشواره بالمونديال، متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

وفي الغربية، هنأ المحافظ الدكتور علاء عبدالمعطي منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري؛ بمناسبة فوزه، محققًا أول انتصار في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.

وأشار إلى أن ذلك الإنجاز التاريخي جاء نتاجًا للأداء القوي والروح القتالية العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة، مؤكدًا أن الفوز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من إرادة وعزيمة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأشاد بالمستوى المتميز والإصرار الذي قدمه لاعبو المنتخب على أرض الملعب، لافتًا إلى أن هذا الانتصار يمثل خطوة مهمة ومحفزة في مشوار الفريق بالبطولة، ويمنح الجماهير مزيدًا من الثقة والطموح خلال المواجهات المقبلة، معربًا عن أمنياته باستمرار الأداء المشرف لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الدولي.

لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم الجهاز الفني والإداري الشعب المصري المنتخب الوطني بطولة كأس العالم لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الذهب في الامارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 يسجل 449.75 درهم

فعاليات تسليم الجائزة

مركز تدريب التجارة الخارجية التابعة لوزارة "الاستثمار" يحصل على جائزة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: نعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد