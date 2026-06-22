المحافظون يهنئون المنتخب الوطني لكرة القدم لفوزه على نيوزلندا بمنافسات كأس العالم

هنأ المحافظون لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري والشعب المصري، بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني انتصاره الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالفوز على منتخب نيوزلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم /الاثنين/.

ففي الفيوم، هنأ المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري، والشعب المصري، بمناسبة تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذا الأداء المشرف الذي عكس روح الإصرار والعزيمة لدى أبناء مصر، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة وإنجازًا رياضيًا يسعد ملايين المصريين الذين توحدت قلوبهم خلف المنتخب في هذا المحفل العالمي.

وأشاد بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، لافتًا إلى أن هذا الانتصار يعكس التطور والجهد الكبير الذي تبذله منظومة الرياضة المصرية، متمنيًا للمنتخب الوطني دوام التوفيق والنجاح في باقي مشواره بالبطولة، ومواصلة تقديم أداء يليق باسم ومكانة مصر وتاريخها الكروي.

كما دعا جماهير الشعب المصري وأهالي المحافظة بصفة خاصة، إلى استمرار مساندة المنتخب في مبارياته القادمة، متمنيًا أن يتوج هذا الجهد بصعود المنتخب إلى أدوار متقدمة وإسعاد جماهيره في كافة ربوع الوطن.

وفي الشرقية، هنأ المحافظ المهندس حازم الأشموني منتخب مصر الوطني لكرة القدم بمناسبة تحقيقه فوزًا تاريخيًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بمنافسات بطولة كأس العالم، في مباراة جسّد خلالها لاعبو المنتخب أسمى معاني العزيمة والإصرار والروح القتالية، وقدموا أداءً بطوليًا يليق بأسم مصر ومكانتها الرياضية.

وقال "لقد أثبت أبناء مصر قدرتهم على تجاوز التحديات والعودة القوية في المباراة، مقدمين نموذجًا مشرفًا للانتماء والالتزام والإخلاص لقميص المنتخب الوطني، وهو ما أدخل الفرحة إلى قلوب ملايين المصريين داخل الوطن وخارجه".

وأكد دعم الدولة المصرية للمنتخب الوطني وجهازه الفني والإداري في مشواره بالمونديال، متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

وفي الغربية، هنأ المحافظ الدكتور علاء عبدالمعطي منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري؛ بمناسبة فوزه، محققًا أول انتصار في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.

وأشار إلى أن ذلك الإنجاز التاريخي جاء نتاجًا للأداء القوي والروح القتالية العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة، مؤكدًا أن الفوز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من إرادة وعزيمة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأشاد بالمستوى المتميز والإصرار الذي قدمه لاعبو المنتخب على أرض الملعب، لافتًا إلى أن هذا الانتصار يمثل خطوة مهمة ومحفزة في مشوار الفريق بالبطولة، ويمنح الجماهير مزيدًا من الثقة والطموح خلال المواجهات المقبلة، معربًا عن أمنياته باستمرار الأداء المشرف لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الدولي.