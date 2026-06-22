محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا

كشف الفنان محمد إمام ،كواليس تصوير فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، مؤكدًا أن العمل شهد العديد من المشاهد الصعبة التي تطلبت مجهودًا كبيرًا من جميع المشاركين، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي.

وقال محمد إمام، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري إن تصوير مشاهد الأكشن لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن بعض الإصابات وقعت خلال فترة التصوير، وهو أمر طبيعي في الأعمال التي تعتمد بشكل كبير على الحركة والمطاردات والمشاهد القتالية.

وأضاف: "أي فيلم أكشن وارد جدًا تحصل خلاله إصابات أو كدمات بسيطة بسبب طبيعة التصوير، والحمد لله الجميع كان حريصًا على خروج المشاهد بأفضل شكل ممكن مع اتخاذ كل إجراءات السلامة".

وأكد إمام أن فيلم "صقر وكناريا" يمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، موضحًا أنه يجمع بين الأكشن والكوميديا في إطار جديد يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وعن الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث، قال: "أجسد شخصية صقر، وهو رجل أكشن يواجه العديد من المهام الصعبة والتحديات الخطيرة، ويجد نفسه في مهمة معقدة و هي الجواز

وأشار إلى أن الفيلم يعتمد على جرعة كبيرة من التشويق والكوميديا في الوقت نفسه، وهو ما يجعله تجربة ممتعة للجمهور خلال موسم الصيف، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جميع أبطال وصناع العمل.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" نخبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك في بطولته محمد إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

وتدور أحداث "صقر وكناريا" في إطار أكشن كوميدي حول "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر وبدء حياة جديدة، إلا أن الأمور تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية غير المتوقعة، وسط العديد من المطاردات والأحداث المشوقة.