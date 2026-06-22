برلماني : دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا للجامعة العربية يؤكد حرصها على تطوير العمل المشترك

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يعكس ثقة الدولة في كفاءاتها الدبلوماسية وقدرتها على قيادة العمل العربي المشترك خلال مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ المنطقة.

وقال «الحفناوي» إن اختيار شخصية تمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية واسعة بحجم نبيل فهمي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة وتطورات متسارعة تفرض ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يحافظ على الأمن القومي العربي ويصون مصالح الشعوب العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدعم المصري للترشيح يعكس رؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع للدول العربية والمنصة الرئيسية للتنسيق بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار «الحفناوي» إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب دورًا عربيًا أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده المنطقة من بؤر صراع وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن تطوير أداء الجامعة العربية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضح أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وصاحبة دور تاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن ترشيح نبيل فهمي يجسد حرص الدولة المصرية على الدفع بكفاءات قادرة على صياغة رؤى استراتيجية تسهم في تعزيز التضامن العربي وحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن نجاح مؤسسات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب تضافر الجهود العربية وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، معربًا عن ثقته في قدرة نبيل فهمي على الإسهام في تطوير أداء الجامعة العربية وتعزيز دورها بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية.