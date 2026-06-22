قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز يهرب من الردار.. القبض على صاحب مكتب مقاولات طمس لوحات سيارته
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا للجامعة العربية يؤكد حرصها على تطوير العمل المشترك

نبيل فهمي
نبيل فهمي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يعكس ثقة الدولة في كفاءاتها الدبلوماسية وقدرتها على قيادة العمل العربي المشترك خلال مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ المنطقة.

وقال «الحفناوي» إن اختيار شخصية تمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية واسعة بحجم نبيل فهمي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة وتطورات متسارعة تفرض ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يحافظ على الأمن القومي العربي ويصون مصالح الشعوب العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدعم المصري للترشيح يعكس رؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع للدول العربية والمنصة الرئيسية للتنسيق بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار «الحفناوي» إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب دورًا عربيًا أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده المنطقة من بؤر صراع وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن تطوير أداء الجامعة العربية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضح أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وصاحبة دور تاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن ترشيح نبيل فهمي يجسد حرص الدولة المصرية على الدفع بكفاءات قادرة على صياغة رؤى استراتيجية تسهم في تعزيز التضامن العربي وحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن نجاح مؤسسات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب تضافر الجهود العربية وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، معربًا عن ثقته في قدرة نبيل فهمي على الإسهام في تطوير أداء الجامعة العربية وتعزيز دورها بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية.

نبيل فهمي جامعة الدولة العربية امين عام جامعة الدول العربية البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الموازنة الجديدة

وزير المالية بعد إقرار الموازنة : نستهدف إيرادات 4.1 تريليون جنيه العام المقبل

اراضي

القاهرة الجديدة أم الشيخ زايد أم العلمين؟.. أبرز مدن مشروع بيت الوطن 11 قبل الحجز

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

ارتفاع سعر الدولار مجدداً .. آخر تحديث لسعر اليوم

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد