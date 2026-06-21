تغطية خاصة لـ"صدى البلد".. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لأمانة جامعة الدول العربية

بدعم رئاسي.. نبيل فهمي يستعرض رؤيته لتطوير جامعة الدول العربية

قدمت مذيعة “صدى البلد” الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تغطية عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لـ نبيل فهمي، المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل لترشيح نبيل فهمي لهذا المنصب، مشدداً على ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من تحديات غير مسبوقة تستوجب تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دور جامعة الدول العربية؛ باعتبارها المظلة الأساسية والإطار الجامع للدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن نبيل فهمي أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لدعم الرئيس، مؤكداً تطلعه إلى العمل على تطوير أداء جامعة الدول العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة وفاعلة تتناسب مع حجم التحديات الماثلة أمام الأمن القومي العربي.

كما شدد على قناعته بأهمية تعزيز دور الجامعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الدور المنشود لها.