مصطفى كامل يعلن موعد طرح ألبومه الجديد «شوفتوا الخائن»

كشف الفنان مصطفى كامل عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره ومحبيه.

وأعلن مصطفى كامل موعد إطلاق الألبوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث كتب: «انتظرونا يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً.. ألبومي الجديد "شوفتوا الخائن"».

ومن المتوقع أن يكشف مصطفى كامل خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الألبوم والأغاني التي يتضمنها، خاصة بعد حالة التشويق التي أثارها بإعلانه عن العمل الجديد، والذي يحمل عنوان «شوفتوا الخائن».

أزمة مصطفى كامل مع حلمي عبد الباقي

كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد صعّد من أزمته مع الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدًا أنه يستعد لكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما، من خلال فيديو سيبثه عبر صفحاته الرسمية مدعومًا بما وصفه بالمستندات والوثائق الرسمية.

وقال مصطفى كامل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، إنه لن يترك أي اتهام دون رد، مضيفًا: “سأفضح كل الأكاذيب بالمستندات”، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل ما وصفها بمحاولات حلمي عبد الباقي الحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، إلى جانب محاولاته الحصول على نسبة من مستحقات مندوبي النقابة.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه سينشر جميع المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات، كما اتهمه بتقاضي رشوة، مؤكدًا أن لديه شهودًا من أعضاء مجلس النقابة السابق على تلك الواقعة

كما زعم مصطفى كامل أن حلمي عبد الباقي كان يطالبه بعدم إعلان أرصدة النقابة أمام الجمعية العمومية، وطلب أكثر من مرة أن يكون له نصيب من إيرادات النقابة، حسب تصريحاته.

واختتم مصطفى كامل بيانه بالتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية الداعمة لحلمي عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضدها، وأنها ستمثل أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة.

كان الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قد وجه رسالة حادة لـ الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بسبب إيقافه عن ممارسة نشاطه النقابي منذ 3 أشهر، على خلفية الأزمة بينهما وإحالته لمجلس تأديب وخضوعه للتحقيق.

وظهر حلمي عبد الباقي، في مقطع فيديو عبر حسابه بـ فيس بوك، استنكر خلاله ما حدث معه خلال أزمته بالنقابة قائلًا: أنا بقالي فترة ملتزم الصمت تمامًا ومبتكلمش في أي حاجة مع إني شايف حملة ممنهجة لتشويهي وبقول بكرة الحق يبان، سكتّ كتير وتحملت ما لا يتحمله بشر، وبشوف وبسمع التشويهات اللي عمري ما أتخيل إنها تتقال عن حلمي عبد الباقي، ولكن ده اللي حصل، عايز أقول إن المخالفات العلاجية اللي عندي حولوها على جهاز الكسب غير المشروع.